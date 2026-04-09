Минпромторг начал создание платформы промышленных данных

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ приступил к созданию платформы промышленных данных, сообщил замглавы министерства Василий Шпак.

"Хотел бы анонсировать создание платформы промышленных данных. Мы этот процесс начинаем. Поэтому всех желающих, способных что-то извлечь из этой инициативы или, наоборот, в нее привнести, мы к этому сотрудничеству вас приглашаем", - сказал замминистра на конференции Data Fusion в четверг.

Он отметил, что эту инициативу Минпромторг обсуждал с Минцифры, аппаратом правительства, индустриальными центрами компетенций (ИЦК).

По словам Шпака, промышленность сейчас уже обладает достаточной зрелостью для того, чтобы внедрять искусственный интеллект (ИИ), а для этого необходим достаточный объем данных – без этого нельзя в полной мере получить эффекты от внедрения ИИ и рассчитывать на какие-то результаты.

"Но все это возможно только тогда, когда в полной мере искусственный интеллект внедрен и на предприятиях работает, хотя бы в рамках тех моделей, которые снабжаются промышленными данными, исходя из уровня цифровой зрелости каждого конкретного предприятия и промышленности. Поэтому на сегодняшний момент основной вопрос – это создание платформы промышленных данных", - сказал замглавы Минпромторга.

"И когда я говорю про платформу, я говорю не только про информационную систему. В первую очередь, я говорю про совокупность правил, стандартов в отношении промышленных данных, форматов, системы доверия участников платформы к обороту этих данных, разграничения прав доступа и инфраструктуру соответствующую тоже – без этого никуда", - заключил Шпак.