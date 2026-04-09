В программе Международного фестиваля молодежи-2026 будет девять направлений

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Программа Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге 11-17 сентября, будет разделена на девять направлений; среди них - просветительская программа, медиапрограмма и экскурсионная программа, сообщил на презентации мероприятия глава Росмолодежи, ответственный секретарь оргкомитета фестиваля Григорий Гуров.

"Программа делится на девять направлений. Первое - это просветительская программа "Знание". Это содержательные встречи участников со спикерами вокруг мегатрендов и глобальных вызовов. Среди форматов: лекции, дискуссии, дебаты, презентации и другое. На фестивале будет создан интеллектуальный каркас, который делает участие не развлекательным, а именно развивающим и созидательным", - сказал Гуров.

Второе направление - это активности, мастер-классы от известных спортсменов, тренировки, турниры и соревнования. Третье - это "Медиапрограмма", в этом направлении планируют применять современные коммуникационные форматы, экспертные телемосты, онлайн-питчинги идей, сетевые презентации молодежных продуктов через региональные хабы и онлайн-доступ для всех участников, которые не прошли очный отбор. Четвертое направление - "Молодежь в культуре", пятое - "Выставочная программа Экспо".

Среди других направлений: "Экскурсионная программа"; "Объединяющая программа" - серия командообразующих форматов, которые знакомят участников и формируют атмосферу сотрудничества; а также "Добрая программа" - все что связано с созидательным трудом, формированием культуры взаимопомощи как в России, так и за ее пределами.

Гуров сообщил, что 20% - будет представлять образовательную программу, которая будет посвящена сохранению исторической памяти и культурного наследия, 30% программы - достижениям современной России и мира и 50% - образу будущего и теме глобальных вызовов.

Основная программа фестиваля пройдет в Международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".

Ранее первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что на фестиваль в 2026 году ожидается прибытие 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Вице-премьер, зампредседателя оргкомитета Дмитрий Чернышенко говорил, что в фестивале примут участие 5 тысяч российских участников, в том числе 1 тысяча детей от 14 до 17 лет, и 5 тысяч гостей из-за рубежа. Волонтерский корпус объединит 2 тысячи человек, они помогут в организации и проведении международного события.