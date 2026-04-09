Лавров отметил настрой программы Международного фестиваля молодежи на укрепление доверия

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Международный фестиваль молодежи в 2026 году объединит представителей широкого круга стран; предыдущий фестиваль показал, что изоляции России не существует, заявил на презентации фестиваля глава МИД Сергей Лавров.

"Курс на самоорганизацию молодежи, вовлечение молодых людей в значимые общенациональные международные проекты - осознанный выбор российского общества. Он поддержан руководством страны - об этом не раз говорил президент Путин", - сказал он.

"Конечно, по этой причине мы будем искренне рады видеть на международном фестивале в Екатеринбурге представителей самого широкого круга стран ближнего и дальнего зарубежья. Как это и было два года назад, когда все убедились, что никакой изоляции нашей страны не существует; что молодежь со всех концов Земли искренне хочет здесь бывать, знакомиться со своими сверстниками, искать что-то новое для себя, а, может быть, и определить свою дальнейшую судьбу", - продолжил Лавров.

По словам министра, программа мероприятий фестиваля "в полной мере отвечает задачам установления таких дружеских контактов, укрепления доверия, налаживания взаимопонимания".

"И нисколько не сомневаюсь, что представители разных стран, народов, культур, цивилизаций, религий будут объединены тем, что обычно объединяет молодежь, стремлением познавать новое, стремлением находить новые интересы, понимать, каких целей ты хочешь в жизни добиться", - отметил глава МИД.

Вице-премьер, зампредседателя оргкомитета фестиваля Дмитрий Чернышенко сообщил, что организаторы Международного фестиваля молодежи получили свыше 60 тысяч заявок на участие.

"Мы обещаем насыщенную, интересную программу. Организаторы уже получили более 60 тысяч заявок. Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы от IT и науки до спорта, государственного управления", - сказал Чернышенко на презентации фестиваля.

В рамках фестиваля будет подготовлена уникальная региональная программа, которая приурочена к Году единства народов России, объявленному президентом Владимиром Путиным в 2026 году.

Помимо этого, в рамках фестиваля будет организована специальная программа для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Она даст им возможность проработать собственные инициативы, проекты вместе с наставниками из ведущих компаний мирового уровня. "Более 60 компаний, таких как, например, "Росатом", дадут своих наставников для того, чтобы ребята могли реализовать свои инициативы", - сказал Чернышенко.

Международный фестиваль молодежи в 2026 году пройдет 11-17 сентября в Екатеринбурге. Ранее первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что на фестиваль ожидается прибытие 10 тысяч человек из 190 стран мира.