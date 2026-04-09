Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Центр"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", сообщило военное ведомство в четверг.

"На командном пункте министр обороны РФ заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности группировки. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Валерий Солодчук доложил главе российского военного ведомства о ходе наступательных действий войск и характере действий противника", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, начальник управления войск беспилотных систем группировки доложил министру, что подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты боевой работы и оказывают практическую помощь в разведке и огневом поражении ВСУ.

"В завершение работы Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации", - сообщили в Минобороны РФ.