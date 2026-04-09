В Дагестане прогноз ливней и ураганного ветра продлили до 15 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане прогноз о ливнях, угрозе повышения воды в реках и сильном ветре - до 22-27 м/с - продлили до 15 апреля, сообщило управление МЧС по республике.

Ранее такое предупреждение было объявлено по 9 апреля включительно.

Из-за обильных осадков 28-29 марта и 5 апреля в Дагестане произошли камнепады, сходы селей, повреждены дороги и мосты. Ливневые дожди вызвали подтопления домов, перебои водо- и электроснабжения. Повреждения получили несколько тысяч домов. Введен режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

В Дербентском районе в результате наводнения погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

Третья волна паводка, по прогнозам Росгидромета, ожидается в Дагестане 11 апреля, штормовое предупреждение объявлено в Чечне и Ингушетии на день раньше.