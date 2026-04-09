Поиск

На "Госуслугах" можно стало зарегистрировать граждан под опекой

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень категорий граждан, которые теперь могут быть зарегистрированы на Едином портале муниципальных и государственных услуг ("Госуслуги"), сообщило Минцифры.

"Опекуны и попечители смогут зарегистрировать на "Госуслугах" детей или недееспособных взрослых. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн. Постановление об этом подписало правительство", - говорится в сообщении.

Процесс будет аналогичным тому, который сейчас используется для создания детских учетных записей родителями, а зарегистрировать подопечного можно будет как самостоятельно онлайн, так и в МФЦ. Для создания учетной записи необходимо запросить в своем личном кабинете сведения об опеке, после чего создать карточку опекаемого ребенка или недееспособного взрослого, дождаться проверки введенных в карточке сведений и создать отдельный аккаунт, который будет связан с учетной записью опекуна.

"Опекун сможет оформить в личном кабинете ребенка или недееспособного взрослого только положенные по закону услуги", - отметили в Минцифры.

Кроме того, упростится процесс регистрации на "Госуслугах" иностранцев: создать аккаунт смогут даже представители тех стран, в которых ввиду культурных особенностей нет имен или фамилий.

В Минцифры уточнили, что положения постановления правительства, которые касаются опекаемых детей и иностранных граждан, вступают в силу с момента опубликования документа, а недееспособных взрослых - с 1 октября.

Госуслуги МФЦ правительство Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

