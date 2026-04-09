В РСТ не подтвердили информацию о продаже горящих туров в ОАЭ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Туроператоры строго соблюдают рекомендации Минэкономразвития РФ по приостановке продаж туров в страны Ближнего Востока, в том числе и ОАЭ, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Рекомендации Минэкономразвития и МИД России о воздержании от посещения ОАЭ, действующие с марта текущего года, не были отменены. К нам не поступала информация о продажах туркомпаниями горящих путевок в ОАЭ в настоящее время", - пояснил соруководитель комитета по выездному туризму РСТ, гендиректор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

Он подчеркнул, что рекомендации министерств выполняются всеми туроператорами и направлены на обеспечение безопасности российских туристов.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что туркомпании продают горящие туры в ОАЭ на апрель на фоне перемирия на Ближнем Востоке, а стоимость путевок на ближайшие даты упала почти вдвое.

МИД и Минэкономразвития РФ 3 марта рекомендовали российским туристам не ездить в шесть стран Ближнего Востока из-за рисков для безопасности в условиях военного конфликта США, Израиля и Ирана. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в эти страны. После рекомендации они также обязаны вернуть средства туристам за туры, которые были приобретены ранее.