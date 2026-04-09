Минюст заявил, что деятельность движения "Мемориал" угрожает безопасности РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Неофициальное движение "Мемориал" (признано иноагентом, экстремистской организацией и запрещено в РФ) действует в большинстве регионов России, а также в странах Балтии и Европе, его деятельность носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ, заявили в министерстве юстиции.

"В ходе мониторинга установлено, что на территории РФ, а также иностранных государств действует общественное объединение без образования юридического лица - Международное общественное движение "Мемориал", в деятельности которого выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ведомстве заявили, что "деятельность движения носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя, обеспечению целостности и безопасности РФ, направлено на нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей, возбуждение социальной и религиозной розни".

"Так, движение игнорирует обязательные для исполнения на территории РФ вступившие в законную силу судебные акты, признавая политзаключенными лиц, осужденных за участие в деятельности террористических организаций", - отметили в пресс-службе.

По данным министерства, "движение имеет единую и взаимосвязанную структуру, которая характеризуется устойчивостью и выраженным характером деятельности на протяжении длительного периода времени, существенным территориальным охватом и количественным составом сторонников".

"Установлено 196 физических лиц, которые не только активно участвуют в деятельности движения, но и получают финансирование, в том числе от зарубежных организаций. Движение действует на территории более половины субъектов РФ, а также на территориях Итальянской Республики, Республики Польша, Чешской Республики, Украины, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Государства Израиль, Литовской Республики, Швейцарской Конфедерации, Королевства Бельгии", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Верховный суд России признал Международное общественное движения "Мемориал" (входит в реестр иноагентов - ИФ) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

"Административное исковое заявление Минюста удовлетворить. Признать Международное общественное движение "Мемориал" экстремистской организацией и запретить на территории РФ как его деятельность, так и деятельность его структурных подразделений", - огласил решение судья.

Решение о признании "Мемориала" экстремистской организацией и запрете деятельности его структурных подразделений должно быть исполнено немедленно.

Как ожидается, решение будет обжаловано. После вступления его в законную силу, организация, участие или вовлечение в участие в деятельности "Мемориала" будет являться уголовным преступлением.

Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. Подробности дела не разглашаются.

Вместе с тем на заседание в суд пришли дипломаты ряда европейских стран, в том числе Франции, Германии и Чехии.

Международное общественное движение "Мемориал" было учреждено в 1992 году в Москве, а в 2016 году было признано иноагентом.