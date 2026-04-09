Лавров в разговоре с Аракчи выразил надежду на успех переговоров США и Ирана

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи выразил надежду на успех переговорного процесса между Ираном и США, сообщили в МИД РФ.

"С.В.Лавров выразил надежду на успех переговорного процесса и подтвердил готовность России оказывать содействие поиску развязок, позволяющих преодолеть последствия неспровоцированной американо-израильской агрессии против Исламской Республики Иран и обеспечить долгосрочный мир и устойчивую безопасность в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в четверг.

На Смоленской площади отметили, что российская сторона "приветствовала объявление о достижении договорённостей о двухнедельном прекращении боевых действий между США и Ираном и о присоединении Израиля к этим договорённостям".

"Как было подчёркнуто, Москва твердо исходит из того, что упомянутые договорённости, как было объявлено пакистанскими посредниками, имеют региональное измерение и, в частности, распространяются на Ливан", - добавили в МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

В Муроме выявили 106 случаев острой кишечной инфекции

В Дагестане остаются подтопленными почти 1100 домов

