МИД России призвал к ответственному подходу участников переговоров в Пакистане

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - МИД России призвал участников переговоров в Пакистане к ответственности в целях обеспечения стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

"Призываем всех участников анонсированных переговоров в Пакистане проявить ответственный подход и избегать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс, - заявило министерство. - Выступаем за решение имеющихся между странами региона разногласий политико-дипломатическими средствами. Настроены на тесное взаимодействие с нашими партнерами в целях содействия конструктивным мирным усилиям и обеспечения стабилизации обстановки на Ближнем Востоке".

"Подтверждаем актуальность известной российской инициативы о согласовании концепции безопасности в зоне Персидского залива через налаживание диалога между всеми прибрежными странами - арабскими государствами и Исламской Республикой Иран - при участии и помощи внешних игроков, способных искренне содействовать достижению честного и устойчивого баланса интересов", - сказали на Смоленской площади.

Иранская делегация, как ожидается, 10 апреля вечером прибудет в Исламабад для запланированных переговоров с США, сообщал Bloomberg. Делегацию из Тегерана, по его данным, возглавят глава МИД Ирана Аббас Аракчи и председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Иран официально не подтвердил участие в переговорах и состав делегации, хотя государственные СМИ страны также сообщали, что переговорную команду возглавят Аракчи и Галибаф. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже вылетел в Пакистан. Кроме него, в команду переговорщиков войдут также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.