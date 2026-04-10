Поиск

МИД России призвал к ответственному подходу участников переговоров в Пакистане

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - МИД России призвал участников переговоров в Пакистане к ответственности в целях обеспечения стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

"Призываем всех участников анонсированных переговоров в Пакистане проявить ответственный подход и избегать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс, - заявило министерство. - Выступаем за решение имеющихся между странами региона разногласий политико-дипломатическими средствами. Настроены на тесное взаимодействие с нашими партнерами в целях содействия конструктивным мирным усилиям и обеспечения стабилизации обстановки на Ближнем Востоке".

"Подтверждаем актуальность известной российской инициативы о согласовании концепции безопасности в зоне Персидского залива через налаживание диалога между всеми прибрежными странами - арабскими государствами и Исламской Республикой Иран - при участии и помощи внешних игроков, способных искренне содействовать достижению честного и устойчивого баланса интересов", - сказали на Смоленской площади.

Иранская делегация, как ожидается, 10 апреля вечером прибудет в Исламабад для запланированных переговоров с США, сообщал Bloomberg. Делегацию из Тегерана, по его данным, возглавят глава МИД Ирана Аббас Аракчи и председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Иран официально не подтвердил участие в переговорах и состав делегации, хотя государственные СМИ страны также сообщали, что переговорную команду возглавят Аракчи и Галибаф. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже вылетел в Пакистан. Кроме него, в команду переговорщиков войдут также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Иран Исламабад МИД Пакистан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1560 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов