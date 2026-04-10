В Манеже откроется выставка "Жириновский. Продолжение. ЛДПР"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Центральном выставочном зале "Манеж" открывается выставка, посвященная основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому.

"Выставка – центральное событие плана мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского, она продлится две недели – с 11 по 23 апреля 2026 года", - сообщает пресс-служба ЛДПР.

Выставка призвана отразить исторические вехи развития страны через призму жизни и деятельности Жириновского.

Ключевой объект и главная "метафора" экспозиции – поезд Жириновского – главное агитационное средство, которое депутат называл "самым честным способом встречи с народом", который следует через ключевые этапы жизни политика и истории страны.

На пресс-конференции в преддверии открытия выставки лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, почему главным объектом выбран именно поезд: "Три причины. Первая: название "Продолжение" требует движения. Вторая: агитпоезд Жириновского в 90-х - его личное ноу-хау, визитная карточка ЛДПР. Третья: каждая станция - этап жизни ВВЖ и веха истории страны".

Посетители выставки смогут увидеть более 20 уникальных арт-объектов и инсталляций, более 3000 артефактов: документов, фотографий и личных вещей Жириновского, многие из которых ранее никогда не представлялись публике.

Сопровождать посетителей выставки будет аудиогид с голосом Жириновского.

В числе личных вещей, представленных на выставке, – чемодан, с которым он приехал в Москву, письма граждан, государственные награды и пиджаки и кепки. Кроме того, часть выставки посвящена политическим прогнозам Жириновского.

Попасть на выставку можно бесплатно по предварительной регистрации.