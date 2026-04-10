Что случилось этой ночью: пятница, 10 апреля

Путин объявил пасхальное перемирие, группа туристов пропала на Камчатке, умер советник верховного лидера Ирана Харази

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российские войска остановят боевые действия на всех направлениях. РФ рассчитывает, что украинская сторона последует примеру.

- Группа из семи туристов пропала в Налычевском природном парке на юге Камчатки, они шли без спутникового телефона и без палатки. На поиски выдвинулись спасатели. Утром в пятницу пресс-служба правительства региона сообщила, что туристы обнаружены, двое из них погибли, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения.

- Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в осуществлении ударов по объектам на их территориях, несмотря на режим временного прекращения огня. В КСИР заявили, что не причастны к ударам.

- Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран отказаться от планов сбора платы за проход судов через Ормузский пролив.

- Иран опроверг сообщения о прибытии своей делегации в Пакистан для переговоров с США. Как сообщило Tasnim, министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад‑Багер Галибаф не покидали страну и продолжают работу в Тегеране. В Fars уточнили, что Тегеран не планирует участвовать в переговорах до прекращения огня в Ливане.

- Бывший министр иностранных дел Ирана и советник верховного лидера страны Камаль Харази скончался от ран, полученных в ходе ударов по Тегерану в минувшую среду, сообщили иранские СМИ.