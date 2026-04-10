У православных верующих наступила Страстная пятница

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Православные христиане всего мира отмечают Великую пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя.

Не случайно именно в этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: по церковным канонам не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба.

В Великую пятницу в церквях совершается поклонение плащанице, которую выносят на середину храма, оставляют там в окружении белых цветов, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения. Поклонение плащанице длится два дня - до позднего вечера субботы, и за несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.

На утрене Великой пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса. Во время этого богослужения верующие держат в руках зажженные свечи, которые символизируют величие Спасителя во время страданий и духовное бодрствование христиан. В этот трагический день литургии не бывает, но в третьем часу дня совершается вечерня, во время которой находящиеся в храме сопереживают смерть Христа.