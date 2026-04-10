У православных верующих наступила Страстная пятница

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Православные христиане всего мира отмечают Великую пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя.

Не случайно именно в этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: по церковным канонам не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба.

В Великую пятницу в церквях совершается поклонение плащанице, которую выносят на середину храма, оставляют там в окружении белых цветов, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения. Поклонение плащанице длится два дня - до позднего вечера субботы, и за несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.

На утрене Великой пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса. Во время этого богослужения верующие держат в руках зажженные свечи, которые символизируют величие Спасителя во время страданий и духовное бодрствование христиан. В этот трагический день литургии не бывает, но в третьем часу дня совершается вечерня, во время которой находящиеся в храме сопереживают смерть Христа.

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля

Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

 Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

Что произошло за день: четверг, 9 апреля

Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

 Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

 Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

Режим ЧС федерального уровня установлен в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

Глава МЧС счел, что власти Дагестана не смогут сами справиться с последствиями паводка

В Госдуме доработали законопроект о едином реестре участников финансового рынка

Президент подписал закон о наказании за осквернение захоронений жертв геноцида народа СССР
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1537 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8960 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов