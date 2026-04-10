Военный суд огласит в пятиницу приговор бывшему замминистра обороны Попову

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - 235-й Гарнизонный военный суд в пятницу огласит приговор бывшему заместителю министра обороны РФ, генералу Павлу Попову, обвиняемому в хищении более 25 млн бюджетных рублей.

Как сообщили в суде, оглашение приговора запланировано на 15:00 мск.

В ходе прений сторон прокурор заявил, что вина подсудимого доказана и попросил суд назначить Попову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима со штрафом в 130 млн рублей и лишением звания "генерал-полковник".

Генерал обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенническое хищение в особо крупном размере), по ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконный оборот оружия), по ч.2 ст.292 УК РФ (Служебный подлог), а также в двух эпизодах получения особо крупной взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) и трех эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствием установлено, что Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, внеся в документацию заведомо ложные сведений о выполненных строительных работах в парке, похитили более 25 млн рублей, чем Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере.

Также, по данным следствия, в 2014-2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятки на общую сумму более 45 млн рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.

Кроме того, в 2020-2024 годах экс-замминистра незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей.

В ходе осмотра жилища Попова военными следователями были изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Попов вину не признает.

Шестеров и Ахмедов ранее приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.

С целью обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.