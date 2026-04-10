Военный суд огласит в пятиницу приговор бывшему замминистра обороны Попову

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - 235-й Гарнизонный военный суд в пятницу огласит приговор бывшему заместителю министра обороны РФ, генералу Павлу Попову, обвиняемому в хищении более 25 млн бюджетных рублей.

Как сообщили в суде, оглашение приговора запланировано на 15:00 мск.

В ходе прений сторон прокурор заявил, что вина подсудимого доказана и попросил суд назначить Попову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима со штрафом в 130 млн рублей и лишением звания "генерал-полковник".

Генерал обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенническое хищение в особо крупном размере), по ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконный оборот оружия), по ч.2 ст.292 УК РФ (Служебный подлог), а также в двух эпизодах получения особо крупной взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) и трех эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствием установлено, что Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, внеся в документацию заведомо ложные сведений о выполненных строительных работах в парке, похитили более 25 млн рублей, чем Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере.

Также, по данным следствия, в 2014-2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятки на общую сумму более 45 млн рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.

Кроме того, в 2020-2024 годах экс-замминистра незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей.

В ходе осмотра жилища Попова военными следователями были изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Попов вину не признает.

Шестеров и Ахмедов ранее приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.

С целью обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.

Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

 Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

 Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

 Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

 Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

