Мужчина пострадал при ракетных обстрелах Белгорода и Белгородского округа
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В результате ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа пострадал мирный житель, сообщили в оперштабе региона.
"Уточнённая информация о последствиях ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа. Пострадал мирный житель", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу в Белгороде.
Кроме того, в Белгороде выбиты окна и посечён фасад административного здания предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление, а также посечены грузовой и легковой автомобили.
Уточнения информации о последствиях продолжаются.