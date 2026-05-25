Мужчина пострадал при ракетных обстрелах Белгорода и Белгородского округа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В результате ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа пострадал мирный житель, сообщили в оперштабе региона.

"Уточнённая информация о последствиях ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа. Пострадал мирный житель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу в Белгороде.

Кроме того, в Белгороде выбиты окна и посечён фасад административного здания предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление, а также посечены грузовой и легковой автомобили.

Уточнения информации о последствиях продолжаются.

