Пять частных домов повреждены при атаке БПЛА на Волгоградскую область

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В результате массированной атаки на Волгоградскую область повреждены пять частных домовладений, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в канале администрации Волгоградской области в Мах.

Уточняется, что оперативным службам и муниципальному образованию даны поручения по устранению повреждений и ликвидации последствий.