Временные ограничения введены в аэропортах Кирова, Ижевска и Перми

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорты Кирова, Ижевска и Перми временно не обслуживают рейсы, сообщает в пятницу Росавиация.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении.

Ранее в ночь на пятницу приостановили работу аэропорты Казани, Чебоксар, Ульяновска, Пензы, Астрахани, Бугульмы, Нижнекамска, Самары, Саратова, Тамбова, Волгограда, Иванова и Ярославля.

Аэропорт Бугульмы в 02:57 по Москве возобновил работу, в остальных аэрогаванях продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов.