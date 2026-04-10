Почти 50 мостов повреждено наводнением в Чечне

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Около 90 социально-значимых объектов повреждено из-за наводнений в Чеченской республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"В результате стихии пострадали 4 363 домовладения, в которых проживает более 19 тысяч человек, а также 90 социально значимых объектов. Существенный урон нанесён объектам транспортной и инженерной инфраструктуры: повреждены 438 участков автомобильных дорог и 48 мостов, а также объекты коммунального хозяйства", - написал Кадыров.

Он отметил, что также имеются серьёзные разрушения объектов образования и здравоохранения, часть из них требует капитального ремонта либо нового строительства. Наиболее сложная обстановка сложилась в ряде муниципальных образований, где проводилась эвакуация населения.

Ранее сообщалось, что в Чечне из-за непогоды в конце марта оказались повреждены более 3 тыс. домов. Более 1,1 тыс. человек были эвакуированы из поселка Кундухово, города Гудермес и села Брагуны.

В селе Новый Беной Гудермесского района по поручению главы республики начато строительство домов для семей, пострадавших от непогоды.

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова отнесла обстановку в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне к ЧС федерального характера.