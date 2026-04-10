Глава МЧС РФ прибыл в пострадавшую от паводка Чечню

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России, председатель правительственной комиссии Александр Куренков прибыл в Чечню, пострадавшую от паводка.

В аэропорту Грозного министра встретили председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник Главного управления МЧС РФ по республике Алихан Цакаев.

Глава МЧС посетит наиболее пострадавшие районы, чтобы оценить обстановку и масштабы последствий стихии на месте.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, всего в Чечне из-за сильных ливней было затоплено более 3 тыс. жилых домов, все они уже освобождены от воды. Восстановлены все газопроводы и объекты энергетики, завершена расчистка дорог.

Накануне правительственная комиссия установила в Дагестане и Чечне режим чрезвычайной ситуации федерального характера.