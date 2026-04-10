В Подмосковье и Астраханской области задержали трех участников банды Басаева

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщают о задержании трех человек в Подмосковье и Астраханской области, которые причастны к вторжению в составе банды Шамиля Басаева в Дагестан в 1999 году, а также нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

"Сформирована неопровержимая доказательная база участия граждан России Халилова Хадиса и Алиева Али в вооруженном вторжении в Республику Дагестан, а также Болтиева Турко в банднападении на псковских десантников", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

Их задерживали совместно с МВД и Росгвардией в Астраханской и Московской областях.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

По данным следствия, Алиев и Халилов в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба в августе 1999 года приняли участие в вооруженном нападении на пост федеральных сил в местности "Дача" Цумадинского района Дагестана.

Болтиев в 2000 году принимал участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

"По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

