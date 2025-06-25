Двое членов банды Басаева приговорены в Ростове-на-Дону к 21 и 24 годам колонии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба - Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова - виновными в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Хамзатханову путем частичного сложения наказаний назначено 24 года в исправительной колонии строгого режима, Бегельдиеву - 21 год в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Прокурор просил назначить Бегельдиеву и Хамзатханову соответственно 25 и 28 лет заключения по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего).

Ранее в отношении них также были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 209 (Бандитизм) и ст. 279 УК РФ (Вооруженный мятеж), но они были прекращены в связи с истечением сроков давности.

По данным следствия, Бегельдиев и Хамзатханов входили в состав банды, совершившей нападение на российских военнослужащих в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни в октябре 1999 года.

4 октября 1999 года в районе Червленной произошло боевое столкновение между подразделениями федеральных сил и участниками банды под руководством Басаева и Хаттаба.

В результате нападения банды погибли 15 военнослужащих Минобороны России и еще 28 получили огнестрельные и осколочные ранения различной степени тяжести.