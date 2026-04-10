Изымаемые активы бывших кубанских депутатов оцениваются в 62,5 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Суммарная стоимость изымаемых активов экс-депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова оценивается в 62,5 млрд рублей, сообщил представитель Генпрокуратуры на заседании об обращении их активов в доход государства, передал корреспондент "Интерфакса" из зала Ленинского суда Краснодара.

"Одним из направлений коррупционной деятельности ответчиков является сфера жилищного строительства. В 2018 году по требованию вице-губернатора Андрея Коробки (уже не занимает эту должность - ИФ) Министерство сельской промышленности края неправомерно согласовало прекращение деятельности элеватора в Краснодаре, имеющего стратегическое значение для продовольственной безопасности города. Позже актив в исторической части был перепрофилирован в элитную жилую застройку, в частности ЖК "Все свои". Извлеченную противоправным путем прибыль Сидюков и Фурса направили на приобретение высоколиквидных активов. Так, сформированы активы совокупной стоимостью 62,5 млрд рублей, в том числе 628 земельных участков на 5,6 тысячи га, здания площадью 63 тысячи кв м и 51 общество (компании - ИФ). Часть из них образует холдинг "Краснодарзернопродукт" и является одним из крупнейших трейдеров на юге России. Размер актива компании превышает 7,8 млрд рублей, выручка - около 9 млрд рублей", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Часть активов ответчиков входят в группу компаний "Семья", ведущую строительную деятельность в южных регионах и Московской области. Суммарная стоимость имущества оценивается в 24 млрд рублей.

"Фурса (в том числе - ИФ) аккумулировал активы в размере более 19 млрд рублей, в том числе 70 зданий, 100 нежилых помещений, 329 жилых помещений и 33 юрлица. "То есть ответчики совершили преобразование имущества, полученного коррупционным путем, в иные активы, что является легализацией", - продолжил представитель ведомства.

Все активы вышеуказанных лиц были распределены между родственниками Фурсы и Сидюкова, родственники также являются ответчиками в суде.

"Мы полагаем, что имущество, приобретенное ответчиками, подлежит обращению в доход государства", - подытожил истец.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что до 2012 года Фурса и Сидюков были владельцами малых предприятий, их доходы не превышали 10 млн рублей в год. "Однако с приходом во власть, они вместе с Коробкой стали вести незаконную деятельность, доходы кратно возросли за счет государственной, муниципальной собственности", - отметил он.

Ленинский суд 10 апреля начал рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов бывших депутатов Заксобрания края Фурсы и Сидюкова, с которыми вел совместную деятельность бывший вице-губернатор региона Коробка.

Ответчиками в деле выступают 18 физлиц, среди которых Алексей Петрович Сидюков, Алексей Алексеевич Сидюков, Евгений Алексеевич Сидюков, Наталья Сидюкова, Александр Дубовик, Сергей Будко, Сергей, Мария, Татьяна Фурсы, Андрей, Владимир, Григорий, Александра Чеботаревы, Любовь Шкатова, Александра Котомцева, Алла Комендатенко, Елизавета Козырева и Андрей Коробка.

По данным ЕГРЮЛ, Алексей Сидюков является бенефициаром ООО "Краснодарзернопродукт-Экспо" (Краснодар, занимается оптовой торговлей зерном). Выручка компании по РСБУ в 2025 году составила 9,17 млрд рублей, чистый убыток - 156,5 млн рублей. Гендиректор компании - Евгений Сидюков.

Кроме того, компании принадлежит ООО "Ейск-порт-Виста" (Краснодарский край, занимается транспортной обработкой грузов), агрофирма "Марьянская" на Кубани с выручкой более 1 млрд рублей в 2025 году.

Сидюков напрямую или косвенно через ряд компаний является совладельцем более 20 сельскохозяйственных предприятий на Кубани. Среди них - агрофирма и винодельня "Саук-Дере" (90% в капитале компании у Сидюкова, 10% - у Сергея Дубовика), агрофирмы "Черноерковская", "Развилинское", "Калининская", "Родина", винодельни "Мысхако" и "Раевское" в Новороссийске, зернокомпания "Овощевод", ООО "Ахтырское" (производит масло).

Кроме того, он числится совладельцем ряда компаний в Ростовской области - ООО "Морской зерновой терминал" в Таганроге, ООО "Олимп Таганрог" (занимается оптовой торговлей зерном).

Сидюков был депутатом Заксобрания Кубани с 2017 по 2022 годы, входил в комитет по вопросам информационной политики.

Фурса, согласно открытым источникам, числился совладельцем крупного производителя сельхозпродукции в Краснодарском крае - Васюринского мясоперерабатывающего комбината, сейчас актив принадлежит Сергею Бутко.

7 апреля Ленинский суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и постановил взыскать активы вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, членов его семьи и связанных с ним лиц общей стоимостью более 10 млрд рублей. В частности, в доход государства были обращены 135 земельных участков общей площадью 1,8 тысячи га, 12 коммерческих организаций, права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель.

Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях вице-губернатора. Установлено, что он вел совместную нелегальную деятельность с Фурсой и Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов, сказал представитель Генпрокуратуры.