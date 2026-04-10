Сильные дожди и подъем уровня рек прогнозируются в Чечне до 14 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение о сильных дождях, угрозе повышения воды в реках и сильном ветре продлили в Чечне до 14 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"С 10 по 14 апреля в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В предгорных и горных районах Чечни прогнозируются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег в сочетании с грозой и сильным ветром до 23-28 м/с, в горах - сход селей малого объема", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичное предупреждение в республике объявляли до 12 апреля.

В Чечне из-за непогоды в конце марта оказались повреждены свыше 3 тыс. домов. Более 1,1 тыс. человек были эвакуированы из поселка Кундухово, города Гудермес и села Брагуны.

В селе Новый Беной Гудермесского района по поручению главы республики начато строительство домов для семей, пострадавших от непогоды.

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова отнесла обстановку в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне к ЧС федерального характера.

Изымаемые активы бывших кубанских депутатов оцениваются в 62,5 млрд рублей

"Антивоенный комитет России" внесен в список террористических организаций в РФ

Число погибших на складе с пиротехникой во Владикавказе увеличилось до двух

Один погибший извлечен из-под завалов на складе с пиротехникой во Владикавказе

Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе возросло до 14 человек

В РФ за январь-апрель зафиксировали 13 нападений на образовательные организации

Вакцинация от гепатита А началась после вспышки кишечной инфекции в Муроме

Глава Северной Осетии сообщил о 10 пострадавших при взрыве во Владикавказе

Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

Бывшего вице-губернатора Кубани Коробку обвинили в рейдерском захвате предприятия АПК
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1546 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов