Сильные дожди и подъем уровня рек прогнозируются в Чечне до 14 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение о сильных дождях, угрозе повышения воды в реках и сильном ветре продлили в Чечне до 14 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"С 10 по 14 апреля в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В предгорных и горных районах Чечни прогнозируются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег в сочетании с грозой и сильным ветром до 23-28 м/с, в горах - сход селей малого объема", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичное предупреждение в республике объявляли до 12 апреля.

В Чечне из-за непогоды в конце марта оказались повреждены свыше 3 тыс. домов. Более 1,1 тыс. человек были эвакуированы из поселка Кундухово, города Гудермес и села Брагуны.

В селе Новый Беной Гудермесского района по поручению главы республики начато строительство домов для семей, пострадавших от непогоды.

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова отнесла обстановку в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне к ЧС федерального характера.