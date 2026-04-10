Глава МЧС по поручению Путина заверил жителей Чечни и Дагестана, что им окажут необходимую помощь

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента Владимира Путина заверил народы Дагестана и Чечни, что республики получат необходимую помощь для преодоления последствий стихийного бедствия.

"Мне сейчас звонил президент России Владимир Путин. Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина я хочу уверить весь чеченский народ и народ Дагестана, что помощь будет, что мы ее обязательно окажем и наладим хорошую жизнь, о которой мечтали и к которой стремились", - сказал Куренков.

Глава МЧС вместе с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым посетили стройплощадку в Гудермесе, где ведется строительство домов для семей, лишившихся крова в результате разгула стихии.

Позднее в Грозном Куренков сообщил, что президент России держит на личном контроле ситуацию в Чечне и Дагестане, сложившуюся в результате возникшего паводка.

Он подтвердил, что пострадавшим от наводнения в Дагестане и Чечне будет оказана помощь из федерального бюджета. "Все выплаты, которые положены, все будут выплачены", - сказал он.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

10
Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 10 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан Чечня МЧС Александр Куренков Владимир Путин
В Ингушетии актуальные полисы ОСАГО есть только у 31% водителей

 В Ингушетии актуальные полисы ОСАГО есть только у 31% водителей

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе во Владикавказе

 СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе во Владикавказе

Трое пострадавших при взрыве во Владикавказе в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом

Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

 Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

Изымаемые активы бывших кубанских депутатов оцениваются в 62,5 млрд рублей

"Антивоенный комитет России" внесен в список террористических организаций в РФ

Число погибших на складе с пиротехникой во Владикавказе увеличилось до двух

 Число погибших на складе с пиротехникой во Владикавказе увеличилось до двух

Один погибший извлечен из-под завалов на складе с пиротехникой во Владикавказе

Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе возросло до 14 человек

В РФ за январь-апрель зафиксировали 13 нападений на образовательные организации

 В РФ за январь-апрель зафиксировали 13 нападений на образовательные организации
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 117 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1548 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов