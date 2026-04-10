Глава МЧС по поручению Путина заверил жителей Чечни и Дагестана, что им окажут необходимую помощь

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента Владимира Путина заверил народы Дагестана и Чечни, что республики получат необходимую помощь для преодоления последствий стихийного бедствия.

"Мне сейчас звонил президент России Владимир Путин. Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина я хочу уверить весь чеченский народ и народ Дагестана, что помощь будет, что мы ее обязательно окажем и наладим хорошую жизнь, о которой мечтали и к которой стремились", - сказал Куренков.

Глава МЧС вместе с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым посетили стройплощадку в Гудермесе, где ведется строительство домов для семей, лишившихся крова в результате разгула стихии.

Позднее в Грозном Куренков сообщил, что президент России держит на личном контроле ситуацию в Чечне и Дагестане, сложившуюся в результате возникшего паводка.

Он подтвердил, что пострадавшим от наводнения в Дагестане и Чечне будет оказана помощь из федерального бюджета. "Все выплаты, которые положены, все будут выплачены", - сказал он.