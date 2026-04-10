Правительство утвердило дополнительную квоту на экспорт зерна до 30 июня в 5 млн т

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило дополнительную квоту на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы до 30 июня в размере 5 млн тонн. Соответствующее постановление подписано 10 апреля 2026 года.

Объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз в заявительном порядке.

Решение принято с учетом корректировки Росстатом объема валового сбора зерновых культур в 2025 году в сторону увеличения (до 141,2 млн тонн) и достаточной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка.

Размер основной квоты составляет 20 млн тонн. Решение о ней было принято в декабре 2025 года. Квота начала действовать 15 февраля.

Квоты не распространяются на поставки в ЕАЭС, на вывоз продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.

Механизм квотирования экспорта позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры.

Россия начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота объемом 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы, в 2023 году - 25,5 млн тонн, в 2024 году - 29 млн тонн, в 2025 году - 10,6 млн тонн.