Ерсинская плотина в Дагестане представляет угрозу после сильных осадков

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Вероятную угрозу для фермеров и их хозяйств выявили члены правительственной комиссии Дагестана при проверке состояния гидротехнических сооружений и водных объектов в Табасаранском районе республики после обильных ливневых дождей, сообщает пресс-служба главы региона в воскресенье.

"Ерсинская плотина в настоящее время после обильных осадков представляет угрозу для многочисленных фермерских хозяйств и сельхозугодий, расположенных ниже. Для минимизации последствий обустроен водоотвод", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет постепенный сброс воды, комиссия на месте исключила угрозу подтопления, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на территории водохранилища на реке Карчаг-чай близ села Сиртыч начата работа по расчистке от установленных самовольно преград в виде бетонных плит, а также от ила и зарослей тростника. Принято решение дополнительно укрепить береговую защиту на реке Карчаг-чай.

По итогам проверки поручено провести инвентаризацию объектов для включения в федеральный реестр гидротехнических сооружений.