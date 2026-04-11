Поиск

Три человека ранены при атаке дрона ВСУ в Льгове

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в городе Льгов Курской области, сообщил в субботу губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Пострадала и его мама, у женщины баротравма. Еще один пострадавший - мужчина с травмой бедра", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Хинштейн заявил, что удар ВСУ был нанесен после 16:00, то есть во время объявленного пасхального перемирия.

Льгов Курская область Александр Хинштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 "Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

Хроники событий
