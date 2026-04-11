Два мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате ударе дрона на участке дороги Зозули - Грузское Борисовского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"У мужчины - осколочные ранения спины, у женщины - множественные осколочные ранения плеча, спины и ног. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь", - написал губернатор в своем канале в Мах.

Пострадавшие продолжат лечение в городской больнице Белгорода.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье Анапы

 Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье Анапы

Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Экспедиции российских космонавтов могут увеличить до года

 Экспедиции российских космонавтов могут увеличить до года

Баканов сообщил о попытках атак на космодром Плесецк

 Баканов сообщил о попытках атак на космодром Плесецк

Глава "ИКС Холдинга" допустил, что запуск спутников подешевеет в России вдвое

В Иране опровергли информацию о проходе кораблей ВМС США через Ормузский пролив

Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва во Владикавказе

Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными в формате 175 на 175

"Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

 "Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8976 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1583 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 121 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов