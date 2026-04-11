Два мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате ударе дрона на участке дороги Зозули - Грузское Борисовского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"У мужчины - осколочные ранения спины, у женщины - множественные осколочные ранения плеча, спины и ног. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь", - написал губернатор в своем канале в Мах.

Пострадавшие продолжат лечение в городской больнице Белгорода.