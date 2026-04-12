Супруги погибли при обстреле ВСУ в Белгородской области

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Два мирных жителя погибли при вчерашнем обстреле со стороны ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Сегодня утром на территории частного домовладения обнаружены тела мужчины и женщины - супругов, которые погибли в результате обстрела города, произошедшего вчера в районе 15 часов", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне Гладков сообщал, что при украинском обстреле в Шебекино пострадал один человек. Он был госпитализирован с осколочным ранением головы и баротравмой.