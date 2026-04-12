Мишустин отметил деятельность патриарха Кирилла по укреплению единства общества

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи.

"Сегодня миллионы верующих с радостью и надеждой встречают этот день. Он объединяет поколения, обращает к вечным нравственным ориентирам - вере, милосердию, заботе о ближнем, вдохновляет на благие дела", - говорится в поздравительном послании, опубликованном на сайте кабмина РФ.

"Ваш созидательный труд на посту Предстоятеля Русской православной церкви, направленный на укрепление единства общества, межнационального и межрелигиозного согласия, заслуживает самого глубокого уважения. Сохраняются и приумножаются духовные и культурные традиции, включая воспитание детей и молодёжи, поддержку семьи, ветеранов и участников специальной военной операции, объединяя людей вокруг идеалов добра, ответственности и верности Отечеству", - отметил премьер.

Михаил Мишустин РФ патриарх Кирилл
