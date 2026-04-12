Заведено уголовное дело по факту загрязнения земли под Ульяновском опасными отходами

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы СК по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту незаконного размещения отходов I-IV классов опасности в Кузоватовском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2014-2025 годах должностные лица одной из частных компаний регулярно размещали и накапливали опасные отходы на территории земельного участка, расположенного недалеко от села Волынщина.

"Экспертами установлено, что земельный участок загрязнен солями тяжелых металлов, плодородный слой содержит их в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения. По предварительным данным, ущерб от загрязнения окружающей среды оценивается не менее чем в 350 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело заведено и расследуется по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).