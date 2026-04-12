Автобус попал в ДТП на Сахалине

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Грузовик и автобус столкнулись в Сахалинской области, госпитализированы четыре человека, сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в воскресенье в районе 307-го км автодороги "Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск". По предварительным данным, 22-летний водитель грузовика"FAW" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ.

По данным СУ СКР по Сахалинской области, в автобусе ехали рабочие угольного разреза.

Следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).