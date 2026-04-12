Путин 13 апреля проведет в Москве переговоры с индонезийским коллегой

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 13 апреля проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

"Лидеры обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы", - говорится в сообщении.

Ранее автор ИС "Вести" Павел Зарубин сообщил, что у Путина на следующей неделе на каждый день запланированы мероприятия. Он добавил, что среди этих мероприятий будут и международные контакты.