Брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в ДТП

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Погиб брат главы Башкирии Радия Хабирова - Ришат, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в воскресенье.

"Искренние соболезнования главе республики Радию Фаритовичу Хабирову в связи с трагической гибелью брата, Ришата Фаритовича", - написал он в своем канале в Мах.

Глава администрации Салавата Марат Загидуллин сообщил, что Ришат Хабиров ушел из жизни в возрасте 68 лет. "28 лет он работал в системе государственной регистрации, из них 23 года возглавлял отдел Управления Росреестра по Республике Башкортостан в городе Салавате", - написал он в своем канале в Мах, отметив, что Ришат Хабиров "внес значительный вклад в развитие города, обеспечив законность земельных и имущественных вопросов, сделок, решений".

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях написал: "Самое главное в этой жизни - набыться вместе. К сожалению, об этом забываем".

По данным местных СМИ, Ришат Хабиров погиб в ДТП.