Брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в ДТП

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Погиб брат главы Башкирии Радия Хабирова - Ришат, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в воскресенье.

"Искренние соболезнования главе республики Радию Фаритовичу Хабирову в связи с трагической гибелью брата, Ришата Фаритовича", - написал он в своем канале в Мах.

Глава администрации Салавата Марат Загидуллин сообщил, что Ришат Хабиров ушел из жизни в возрасте 68 лет. "28 лет он работал в системе государственной регистрации, из них 23 года возглавлял отдел Управления Росреестра по Республике Башкортостан в городе Салавате", - написал он в своем канале в Мах, отметив, что Ришат Хабиров "внес значительный вклад в развитие города, обеспечив законность земельных и имущественных вопросов, сделок, решений".

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях написал: "Самое главное в этой жизни - набыться вместе. К сожалению, об этом забываем".

По данным местных СМИ, Ришат Хабиров погиб в ДТП.

Мюрегинское водохранилище в Дагестане обезопасили от прорыва дамбы

Арестован собственник склада пиротехники во Владикавказе, где произошел взрыв

В ЦПК сообщили о наземной отработке перспективного транспортного корабля для орбитальных станций

Порядка 13 тыс. богослужений и крестных ходов прошло в пасхальную ночь в России

В Кремле заявили, что инструкции кораблям по сопровождению танкеров не могут быть публичными

Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

 Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

Песков заявил, что разногласия Москвы и Киева по вопросу территории заключаются в считанных километрах

"Роскосмос" открыл на "Госуслугах" сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты

 "Роскосмос" открыл на "Госуслугах" сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты

Минобороны РФ заявило, что Украина нарушает пасхальное перемирие

Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1610 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8981 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов