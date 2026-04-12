Шесть жителей Херсонской области пострадали от украинских обстрелов до начала перемирия

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Шесть жителей Херсонской области пострадали в результате украинских обстрелов до момента объявления перемирия, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье.

"Перемирие вступило в силу 11 апреля с 16:00, до этого времени из-за обстрелов противника пострадали шесть мирных жителей", - написал Сальдо в своем канале Max.

По его словам, в селе Великие Копани во время детонации мины пострадала женщина. В районе села Раденск машина местного жителя подорвалась на мине, ранены мужчина и женщина. В селе Любимовка ранение получил мужчина. В Новой Каховке ранены двое мужчин.

При этом, по данным губернатора, уже после объявления перемирия были нанесены удары по зданию сельской администрации в Старой Збурьевке и частному дому в Железном Порту. Администрация была атакована около 4:00 мск. Оба строения получили повреждения, обошлось без жертв.