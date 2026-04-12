Транскам в Северной Осетии временно закроют для проезда из-за лавиноопасности

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта временно ограничат на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике в воскресенье.

"В связи с лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:00 мск 12 апреля 2026 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.