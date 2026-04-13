Нижегородский аэропорт возобновил прием и выпуск рейсов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатной работе, сообщает Росавиация.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - заявили в ведомстве.

Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось о введении утром в понедельник ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Пресс-служба нижегородского авиаузла информировала о задержке семи рейсов из регулярного расписания аэропорта.