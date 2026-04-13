В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены четверо

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области четыре человека ранены в результате атак БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Ясные Зори Белгородского округа при атаке беспилотника трое мужчин получили осколочные ранения головы. Двоих доставили в больницу, третий обратился к врачам сам и от госпитализации затем отказался.

"Еще один мужчина обратился в Волоконовскую ЦРБ после атаки дрона в хуторе Гаевка Волоконовского округа. Ему диагностировали минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение ноги. После оказания помощи он будет транспортирован в Валуйскую ЦРБ", - сообщил губернатор.