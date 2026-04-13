Жительница Шебекина пострадала в результате атаки БПЛА

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Шебекине БПЛА атаковал административное здание, женщина получила баротравму и ссадины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшей помогли в Шебекинской ЦРБ, затем ее переведут на обследование в больниц в Белгороде.

В атакованном здании повреждены остекление и фасад. Осколками посекло два легковых автомобиля и социальный объект. Кроме того, от ударов дронов повреждены кровли и оборудование трех коммерческих объектов, остекление двух частных домов, два грузовых и четыре легковых автомобиля, добавил Гладков.