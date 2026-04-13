Два человека ранены при атаке дрона на автомобиль медиков в Курской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Медицинский автомобиль атакован беспилотником в Беловском районе Курской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в понедельник.

"В результате атаки БПЛА на машину пострадали водитель и электрик - работники Беловской ЦРБ. У 54-летнего мужчины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левого плеча, грудной клетки, спины. У 52-летнего - слепые осколочные ранения головы, правой кисти", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Хинштейн добавил, что пострадавших доставляют в Курскую областную больницу.