Патрушев считает страны Балтии и Финляндию соучастниками атак на Усть-Лугу и Приморск

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Страны Прибалтики и Финляндия являются соучастниками атак украинских беспилотников на российские порты в Ленинградской области, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Так он ответил на вопрос об атаках украинских дронов на порты в Усть-Луге и Приморске.

"Предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств - членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", - заявил Патрушев.

"Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более тысячи четырехсот километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит", - сообщил Патрушев.

"Жители Эстонии, кстати, получают смс-оповещения и листовки, заранее напечатанные в типографии, о возможном появлении в небе беспилотников. Финляндия, на территории которой находят упавшие украинские дроны, прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области. Что тут комментировать?" - заявил помощник президента РФ.