Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU -Украинцам следует держать свои дроны подальше от Эстонии, лучше контролировать свою деятельность, заявил министр обороны Ханно Певкур телерадиовещателю ERR.

Как отмечает ERR, после нескольких инцидентов с беспилотниками Украина хочет направить своих экспертов в страны Балтии и уже связалась с посольством Эстонии в связи с попаданием беспилотников на территорию республики.

"Конечно, всё нужно уточнить и объяснить, что именно это значит, что они имели в виду. Я собираюсь заняться этим прямо сейчас. Безусловно, самый простой способ для украинцев, чтобы держать свои дроны подальше от нашей территории, - это лучше контролировать свою деятельность", - сказал Певкур.

Он отметил, что в последний раз министры обороны Эстонии и Украины разговаривали неделю назад, когда дрон кратковременно вошёл в воздушное пространство Эстонии.

По словам Певкура, беспилотники могли бы иметь автоматические системы самоуничтожения, если будет видно, что дрон отклоняется от курса.