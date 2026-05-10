Поиск

Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU -Украинцам следует держать свои дроны подальше от Эстонии, лучше контролировать свою деятельность, заявил министр обороны Ханно Певкур телерадиовещателю ERR.

Как отмечает ERR, после нескольких инцидентов с беспилотниками Украина хочет направить своих экспертов в страны Балтии и уже связалась с посольством Эстонии в связи с попаданием беспилотников на территорию республики.

"Конечно, всё нужно уточнить и объяснить, что именно это значит, что они имели в виду. Я собираюсь заняться этим прямо сейчас. Безусловно, самый простой способ для украинцев, чтобы держать свои дроны подальше от нашей территории, - это лучше контролировать свою деятельность", - сказал Певкур.

Он отметил, что в последний раз министры обороны Эстонии и Украины разговаривали неделю назад, когда дрон кратковременно вошёл в воздушное пространство Эстонии.

По словам Певкура, беспилотники могли бы иметь автоматические системы самоуничтожения, если будет видно, что дрон отклоняется от курса.

Эстония Ханно Певкур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

 Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

 Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

 В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

Что произошло за день: суббота, 9 мая

Мадьяр стал премьером Венгрии

 Мадьяр стал премьером Венгрии

Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.

 Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.

Власти Швеции готовятся отпустить танкер Sea Owl 1 с российским экипажем на борту

Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

 Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2138 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9335 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов