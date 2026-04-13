Глава "Росатома" сообщил о планах организовать неделю тишины для ЗАЭС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Во время пасхального перемирия ударов в районе Запорожской атомной электростанции было меньше, но станция по- прежнему находится в зоне риска, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Чуть меньше было (ударов в ходе перемирия), но понятно, что напряжение не снялось и станция под риском находится", - отметил он.

"Станция продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением, только на одной линии. находится сегодня питание", - рассказал также Лихачев.

По его словам, необходима пауза в боевых действиях для того, чтобы отремонтировать Днепровскую ЛЭП, повреждения есть над водой в районе 21-й и 24-ой опоры.

"Поэтому ведем работу над тем, чтобы такие действия, такие ремонтные операции провести на следующей неделе. То есть на этой неделе завершить смену миссии (МАГАТЭ на ЗАЭС), ротацию миссии, а на следующей неделе перейти в неделю тишины и отремонтировать станцию", - пояснил Лихачев.