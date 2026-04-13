Экс-супруг блогера Валерии Чекалиной получил семь лет колонии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Гагаринский районный суд города Москвы в понедельник приговорил к семи годам колонии общего режима Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

Он признан виновным в переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере.

Чекалину также назначен штраф в размере 194,5 млн рублей.

Как сообщалось, по данным прокуратуры, обвиняемые "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента" с представлением кредитной организации подложных документов.

Ранее дело в отношении Валерии Чекалиной было выделено в отдельное производство. Оно приостановлено в связи с обнаруженным у Чекалиной онкологическим заболеванием.

