Пептидная онковакцина "Онкопепт" введена первому пациенту, переносимость хорошая

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Персонифицированная пептидная терапевтическая онковакцина для лечения колоректального рака "Онкопепт" введена первому пациенту, у него отмечается хорошая переносимость препарата; второму пациенту ее введут 20 апреля, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

"Первому пациенту препарат введён 31 марта 2026 года. Сейчас ему проведено уже третье введение вакцины. Переносимость вакцины хорошая. Для следующего пациента вакцина "Онкопепт" уже готова, первое введение планируется 20 апреля 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы агентства в понедельник.

В рамках клинического применения вакцины "Онкопепт" обработано 543 обращения. На данный момент отобраны для лечения онковакциной 24 пациента. По регламенту на ее изготовление необходимо 49 дней, из которых не менее семи дней занимает процедура контроля качества, сообщили в ФМБА.

Помимо этого в агентстве сообщили, что ведутся регламентированные доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы.

ФМБА 20 ноября прошлого года получило разрешение на клиническое применение препарата "Онкопепт" - персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака.