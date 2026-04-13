ФМБА получило разрешение на клиническое применение второй персонализированной онковакцины

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение персонализированной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака, сообщили в агентстве.

"Она стала второй в портфеле ФМБА России персонализированной онковакциной для терапии этого вида онкологии. Разработка велась по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю.М.Лопухина", - говорится в сообщении пресс-службы агентства в понедельник.

"Онкорна" - персонализированный биотехнологический лекарственный препарат, предназначенный для активации специфического противоопухолевого иммунитета. Это первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК платформе, уточнили в агентстве.

"Ещё одна отечественная онковакцина, разработанная ФМБА России, получила разрешение на клиническое применение. Это препарат "Онкорна", созданный на основе липидных наночастиц, содержащих синтезированную матричную РНК, которая кодирует набор индивидуальных неоантигенных пептидов, характерных для опухоли конкретного пациента. После введения вакцины под кожу иммунная система пациента активируется, и иммунные клетки начинают атаковать опухоль", - привели слова Скворцовой в пресс-службе ФМБА.

Доклинические исследования препарата, как и в случае с пептидной терапевтической вакциной "Онкопепт", полностью подтвердили его эффективность и безопасность, сообщила глава агентства.

Ранее ФМБА получило разрешение на клиническое применение препарата "Онкопепт" - персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака.

ФМБА Онкорна
 Путин поручил до 20 апреля доложить об итогах ликвидации последствий паводков в Дагестане

 Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

 Еще один пациент с признаками оспы обезьян госпитализирован в Подмосковье
