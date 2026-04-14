Госдума рассмотрит проект об использовании ВС РФ для защиты граждан РФ за рубежом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении проект закона о возможности экстерриториального использования по решению президента РФ формирований Вооруженных сил России для защиты россиян, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Рассмотрим законопроект об экстерриториальном использовании по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для защиты граждан Российской Федерации", - сказал Жуков журналистам.

В пояснительной записке к соответствующему проекту закона (1181659-8) указывается, что он разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава Организации Объединенных Наций.

Согласно действующей статье 8 федерального закона "О безопасности", президент принимает в соответствии с российским законодательством меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации или основам публичного правопорядка РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил "Интерфаксу", что предлагаемые законопроектом меры позволят избегать случаев, подобных аресту в Польше российского археолога Александра Бутягина.

"Дело в том, что, видите, ученый, археолог с мировым именем читал лекции, но он никак не связан с специальной военной операцией. Его в Польше задерживают, маринуют в тюрьме и после этого собираются передавать на Украину, где ничего хорошего не ждет. Ради таких и подобных случаев необходим этот законопроект", - сказал Картаполов.

По его словам, "здесь надо четко понимать, что это не означает, что в случае подобной ситуации сразу полетят бомбардировщики или поплывут крейсеры". "Вовсе нет. Само наличие такого законопроекта, оно уже будет являться очень серьезным сдерживающим фактором для тех, у кого подобные мыслишки еще бродят в головах", - считает глава комитета.

"Ну и опять-таки надо четко понимать, что в наших Вооруженных силах достаточно сил, средств и возможностей, чтобы выполнить задачу, не привлекая излишнего внимания, но выполнить гарантированно. Поэтому мы в комитете поддержали эту инициативу и будем предлагать нашим коллегам однозначно присоединиться и тоже поддержать", - сказал также Картаполов.