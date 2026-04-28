Археолог Бутягин продолжит научную работу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудник Эрмитажа, археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы в результате обмена, продолжит научную работу, сообщила пресс-служба Эрмитажа.

"В скором времени ученый вернется в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу", - говорится в сообщении.

Музей поблагодарил правительства, дипломатические службы, профильные ведомства России и Белоруссии, а также научное сообщество за помощь в освобождении Бутягина.

Бутягин и жена российского военного из Приднестровья 28 апреля смогли вернуться в Россию в результате обмена задержанными по формуле "пять на пять", который провели на границе Белоруссии и Польши, сообщила ФСБ.

Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Бутягин, приехавший в Варшаву с лекцией, был задержан в конце 2025 года по запросу Украины. Археолог обвинялся в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина.