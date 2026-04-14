Свыше 6 тыс. человек уже обратились к медикам с укусами клещей в этом году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - С начала сезона активности клещей в медорганизации обратились более 6 тыс. человек в связи с укусами, сезонное увеличение количества обращений населения наблюдается с конца марта, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

"По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 6 тыс. человек в связи с укусами клещей (...) Зимне-весенний период 2026 года на большей части территории страны был благоприятен для сохранения численности клещей. С конца марта наблюдается сезонный подъём обращаемости населения по поводу укусов", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в России более 1,2 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году.

