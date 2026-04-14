В Кремле отметили готовность Мадьяра вести прагматичный диалог с Москвой

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле отметили в заявлениях лидера победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра готовность к прагматичному диалогу с Москвой, готовы к нему и ждут первых шагов от нового венгерского правительства.

"Мы можем с удовлетворением отмечать, насколько мы понимаем, готовность вести прагматичный диалог. В данном случае у нас есть взаимная готовность. А дальше уже будем ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли первые заявления Мадьяра.

Новость дополняется